Göçmen botu battı! 4 yaşındaki çocuk aranıyor

Çanakkale'deki olay, dün saat 06.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Yeşilliman açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Göçmenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çalışmalar sonucunda 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaybolan 4 yaşındaki çocuğu, arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak ve helikopterle havadan, Sahil Güvenlik botları, İzmir'den gelen Sualtı Deniz Polisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlarla denizden, jandarma komandolar karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.