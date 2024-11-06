Halkalama faaliyetleriyle hangi kuşun hangi alanı nasıl kullandığını, üremek için nereyi tercih ettiğini, hangi rotaları takip ettiğini, kaç yavru yaptığını, neyle beslendiğini ortaya çıkardıklarını belirten Özsemir, şöyle devam etti: "Normalde halkalama çalışmaları değişik çalışma prensipleriyle yapılabiliyor. Biz küçük ötücü kuşlar için aslında bu çalışmayı yapıyoruz. Burada ve buraya yakın yürüme mesafesinde yaklaşık 200-300 metrelik sis ağları dediğimiz ağları ortamda kuruyoruz. Sürekli aynı yere kurulan ağlara kuşlar yakalanıyorlar ve gün doğumundan hava karardıktan sonraki bir saate kadar her saat başı bu ağlarımız kontrol ediliyor. Bu kontroller sonucunda yakalanan kuşlar, özel torbalara konulup istasyona getiriliyor ve usta halkacının gözetiminde kuşların biyometrik ölçümleri alınıyor. Biyometrik ölçümleri alınıp gerekli başka yapılabilecek çalışmalar varsa yapılıyor. Ondan sonra da kuşa Türkiye rumuzlu halkası takılıyor ve fazlaca elde oyalanmadan tekrar doğaya salınıyor."