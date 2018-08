Dünyanın önde gelen iş analizi şirketlerinden NPD, God of War'un tarihin en hızlı satan PlayStation oyunu olarak tarihe geçtiğini açıkladı. 20 Nisan'da satışa sunulan ve büyük beğeni toplayan yeni God of War, PlayStation tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan (en kısa sürede en yüksek satış hacmine ulaşan) oyunu oldu.

İlk PlayStation'ın Aralık 1994'te satışa sunulduğunu düşünürsek, 24 senelik PlayStation tarihinde piyasaya sürülmüş on binlerce oyun arasından sıyrılarak bu başarıya ulaşan God of War, kolay kolay erişilemeyecek bir rekora imza atmış durumda. Oyunun ilk 3 ay satış verileri dikkate alınarak yapılan araştırma neticesinde God of War, önceki rekorun sahibi Last of Us'ı geride bıraktı.

