Büyük sürpriz! 0:00 / 0:00

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Pop rock müziğin genç ismi Gökcan Sanlıman, 1 Ekim tarihinde yayınlayacağı "Loş Bir Sokakta" isimli dördüncü stüdyo albümü öncesi çıktığı Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde yeni şarkılarını sevenleri için ilk kez seslendirdi.

Sahnede hayranlarına büyük bir sürpriz yaşatan Sanlıman, yeni konserleri için oluşturduğu elektronik altyapı konsepti ile beğeni topladı. Konser boyunca sempatik halleriyle sevenleriyle bütünleşen Gökcan Sanlıman, sahne enerjisi ile müzikseverlere coşkulu bir akşamın kapılarını araladı.

Sahne düzenlemelerini Cem Özkan, Bora Yeter ve Hakan Caneroğlu gibi değerli müzik adamlarının oluşturduğu sahne konsepti ile yeni albüm şarkılarını sevenleriyle buluşturacak olan Gökcan Sanlıman, Türkiye genelinde turneye çıkacak.

Konser takvimi ise şu şekilde;

- Kocaeli Derince Kültür Merkezi

8 Ekim 2021 Cuma

- Antalya Açıkhava Tiyatrosu

12 Ekim 2021 Salı

- Trabzon KTÜ AKM

4 Aralık 2021 Cumartesi

- Ordu Kültür Sanat Merkezi

5 Aralık 2021 Pazar

- Samsun BB Atakum Kültür Merkezi

7 Aralık 2021 Salı