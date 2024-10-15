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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır'dan eşi Emir Ersoy'a: 'Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda karşıma çıktın - Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır: 'Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda karşıma çıktın

        Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un 47'nci yaşını duygusal bir mesaj ile kutladı; "Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? İyi ki doğdun seni seviyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 08:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:04
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        "Artık ne istediğimi biliyorum"
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        Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gökçe Bahadır, eşinin doğum gününe özel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

        "SENİ KARŞIMA ÇIKARAN HER ŞEYE TEŞEKKÜRLER"

        "Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?" diyen Gökçe Bahadır, ardından eşinin 47'nci yaşını şu sözlerle kutladı: Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun seni seviyorum.

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        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy
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