Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor

Giriş: 28.03.2019 - 09:11 | Güncelleme:  

Sahnelere transfer olan oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı olmasına ticari olarak bakanlara sitem eden Bahadır, "Hiç üzmüyor. Benim hayalimdi bu. Ticaretten ziyade bu benim hayalimdi. Zaten albümün tüm kazancını bağışladım. Hem hayal, hem sosyal sorumluluk var işin içinde. Hem de seviyorum sahnede olmayı" şeklinde konuştu

  • 1Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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    Gökçe Bahadır, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin finalinin ardından gelen teklifi kabul etmiş ve bir pop albümü çıkarmıştı. Dizi setlerinden bölüm başına 70 bin TL alan oyuncunun konserden ise 100 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

  • 2Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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    "GÖZ ÖNÜNDE OLUNCA BÖYLE HABERLER ÇIKABİLİYOR"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve sahnelere transfer olan oyuncu Gökçe Bahadır, "Çıkıyor tabii ki bir sürü haberler ama bununla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Böyle göz önünde olunca bu tarz haberler çıkabiliyor, yapabileceğimiz bir şey yok" diyerek iddialara yanıt verdi.

  • 3Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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    "BENİMLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİ"

    Samsun Demir, Gökçe Bahadır'ın sahnesini paylaşıp iltifat etmişti. Demir'in paylaştığı bu mesaj Demet Akalın'ı adeta çılgına döndürmüştü. DMC etiketiyle albüm çıkarmaya hazırlanan Akalın, Samsun Demir'e "Daha bir tane albümü geliyor diye bir paylaşım yapmadın. Enteresansınız. Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı… Gerçekten pişmanım" şeklinde bir cevap vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Gökçe Bahadır, Demet Akalın'ın açıklamaları hakkında "Benimle ilgili bir açıklama değildi" diyerek konuştu.

  • 4Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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    "BU BENİM HAYALİMDİ"

    Şarkıcı olmasına ticari olarak bakanlara da sitem eden Bahadır, "Hiç üzmüyor. Benim hayalimdi bu. Ticaretten ziyade bu benim hayalimdi. Zaten albümün tüm kazancını bağışladım. Hem hayal, hem sosyal sorumluluk var işin içinde. Hem de seviyorum sahnede olmayı" şeklinde konuştu.

  • 5Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 6Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 33Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 34Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 35Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 36Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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  • 43Gökçe Bahadır: Göz önünde olunca böyle haberler çıkıyor - Magazin haberleri
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