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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şu sıralar şarkıcılığıyla söz ettiren Gökçe Bahadır, kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Her fırsatta şarkı söylemekten keyif aldığını belirten Bahadır, “Ben oyuncuyum ama aynı zamanda sahnede olmayı, şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden yapıyorum. Sahnede olmaktan, şarkı söylemekten çok keyif alıyorum. Oraya gelen insanlarla bunu paylaşmaktan keyif alıyorum. Sadece bir hayalimi gerçekleştirdim” diye konuştu.