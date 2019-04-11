Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şu sıralar şarkıcılığıyla söz ettiren Gökçe Bahadır, kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Her fırsatta şarkı söylemekten keyif aldığını belirten Bahadır, “Ben oyuncuyum ama aynı zamanda sahnede olmayı, şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden yapıyorum. Sahnede olmaktan, şarkı söylemekten çok keyif alıyorum. Oraya gelen insanlarla bunu paylaşmaktan keyif alıyorum. Sadece bir hayalimi gerçekleştirdim” diye konuştu.
"SAHNE ÜCRETİYLE İLGİLENMİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Bahadır’ın sahne ücreti olarak 100 bin TL aldığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, “Sahne ücreti olarak belirlediğiniz bir rakam var mı?” sorusuna “Bunlar benim ilgilendiğim konular değil” diye yanıt verdi.
"PANİK ANLARI' SİZİN YORUMUNUZ"
Gökçe Bahadır, Karaköy’deki bir mekanda erkek arkadaşıyla yemek yerken çekilen görüntülerinin ‘Panik anları’ şeklinde yansıtılmasına tepki gösterdi. Bahadır, “Normal arkadaşımla oturmuş yemek yiyordum. ‘Panik anları’ sizin yorumlarınız. O arkadaşlara buradan selam olsun” dedi.
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