Gökçe'den 'Hayat Sana Güzel' 0:00 / 0:00

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Gökçe, sözü ve müziği kendine ait olan, düzenlemesini Alen Konakoğlu'nun yaptığı "Hayat Sana Güzel"i müzikseverlerin beğenisine sundu. Klip çekimleri Kilyos'ta gerçekleşen şarkının yönetmen koltuğunda ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren oturdu.

"HEPİMİZ FARKLIYIZ"

Gökçe, "Hayat Sana Güzel"i şu sözlerle anlattı:

Mutlu, mutsuz, zengin, fakir, şanslı, şanssız elbette hepimiz farklıyız. Fakat, ıslandığımız o yağmur, yüzümüze vuran o rüzgar, aşk, sımsıcak bastığımız o kumlar hep aynılar... Sosyal medyada ya da özel hayatımızda tatil, eğlence veya keyifli ortamlarda bulunduğumuz zamanlara ait fotoğraf veya videoların altına yazılan tüyler ürpertici o sözden hangimiz hoşlanıyoruz ki? 'Hayat Sana Güzel...