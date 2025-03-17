Gökçeada'da bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan yapılacak 17.00'deki seferin, Kabatepe'den ise 19.00'deki seferin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kabatepe'den 05.00'te ek sefer yapılacağı, Kabatepe'den 05.00, 09.00 ve 15.00 ile Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00'teki seferlerin saatinde yapılacağı bildirildi.

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