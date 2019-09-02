Gökhan Alsan Samsunspor’da

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Alsan'ı kırmızı-beyazlı renklere bağladıklarını ifade ederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda uzun süredir görüştüğümüz Gökhan Alsan ve kulübü ile her konuda anlaştık. Gökhan ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladık. İyi bir transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Gökhan'a 'hoşgeldin' diyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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