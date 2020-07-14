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Gökhan Çıra'dan eşi Selin Ciğerci ile dudak dudağa poz

Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci ile dudak dudağa çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Çıra, paylaşımına "Tarifi yok aşkın" notunu düştü

Gökhan Çıra - Selin Ciğerci
HABERTURK.COM

Futbolcu Gökhan Çıra, yaklaşık dokuz ay önce evlendiği sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci ile dudak dudağa çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisine "Tarifi yok aşkın" notunu düşen Çıra'nın paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.

36 yaşındaki Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için harekete geçmişti. İkiz annesi olmaya hazırlanan Selin Ciğerci, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ciğerci, konuyla ilgili "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotoğrafı bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin; bir aksilik olmasın, evladımızı seneye kucağımıza alalım" ifadelerini kullanmıştı.

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