Gökhan İnler, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a transfer olurken Adana'yı Süper Lig'e çıkarmak hedefiyle geldiğini belirtti. Başta teknik direktör Samet Aybaba olmak üzere herkese teşekkür eden Gökhan İnler, "İyi günde kötü günde hep beraberdik. Takım olduk ve bu sene başardık." dedi.

Futbolculardan Volkan Şen de çok istedikleri şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. 26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdıklarını kaydeden Volkan Şen, "Tarihe geçtik. Bu büyük bir mutluluk ve gurur bizim için. Gerçek anlamda çok mücadele ettik. 14 puan geriden gelmek, şampiyon olmak kolay değil." diye konuştu.

Tarık Çamdal ise yılların verdiği hasreti sona erdirdiklerini aktararak, yazdıkları şampiyonluk hikayesinin bir parçası olmanın inanılmaz bir mutluluk olduğunu söyledi. Geçmişte şampiyonluklar yaşadığını vurgulayan Tarık Çamdal, "Bu şampiyonluk benim için en güzeli. Ben kendimi buraya ait hissediyorum. Burada güzel bir aile ortamı var. Bunu başardığımız için inanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.