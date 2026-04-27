Gökhan Özoğuz'dan Fenerbahçe paylaşımı: Kanım sarı-lacivert

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin yankıları sürerken, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan destek mesajı geldi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Özoğuz, mağlubiyete rağmen takımına olan sevgisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Maçı arkadaşları; Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy ile birlikte tribünden izleyen Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bana 'Aşkın resmini çizer misin?' deseler, senin için değil sefil kaldırım taşı olsak az Fenerbahçem. Kanım sarı-lacivert.