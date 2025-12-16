Gökhan Özoğuz’dan adil futbol ve temiz rekabet mesajı

Athena grubunun solisti, Gökhan Özoğuz, kardeşi ve grubun gitaristi Hakan Özoğuz ile bulunduğu

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, paylaşımında tüm takım taraftarlarına adil rekabet ve temiz futbol vurgusu yaptı.

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı; "Her şey temiz ve tutkulu bir duruşla ilgili. Bizi kimsenin hesapları, politikaları, cepleri ilgilendirmez. Her takım için adil bir futbol ortamı oluşturmak zorundayız. Herkesin takımı kendine özeldir ve güzeldir. Tatlı rekabet en lezzetlisi ve en değerlisidir.

Gökhan Özoğuz, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Adil bir sahnede bu heyecanı yaşamaktan geri tutan her şeyin karşısında aynı tavırla durmak en önemli duruştur. Tüm takımların adil ve tutkulu taraftarlarına selamlar. Sonuç ne olursa olsun, yanında olduğumuz takımlarımız için ve adil mücadele için her zaman beraber olunmalıdır. Takımların gerçek ve daimi sahipleri, onlara gönül veren taraftarlarıdır."