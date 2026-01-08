Gökhan Türkmen: O gün "evlenip, çocuk yapalım" dedim

Gökhan Türkmen, 2014'te evlendiği eşi Sinem Türkmen ile aşklarının nasıl başladığını anlattı. Ünlü şarkıcı, eşinin zekâsından etkilendiğini söyledi.

Gökhan Türkmen; "Sinem’i ilk lise 1’de gördüm. Bir kıpırtı oldu ama öyle ilk görüşte aşk gibi bir durum yok. Ben zeki kadını çok severim. Tabii ki güzel olmalı ama zekâsı güzelliğinden daha çok etkiler beni. Çok şükür Sinem’de ikisi de var. Lise 2’de aynı sınıfa düştük ve çok yakın dost olduk. Derslerde birbirimize notlar yazarken ikimize ait günlükler tutmaya başladık. Bu bende farklı bir his yarattı. Âşık oldum ama bunu söyleyemedim. Çünkü arkadaşlığımızı bozmak istemedim" dedi.

Gökhan Türkmen, liseden mezun olduktan yıllar sonra Sinem Türkmen ile bir araya geldiklerini anlattı. Türkmen; "10 sene kadar görüşmedik. Sonra ‘Çatı Katı’ klibimi görmüş. O zaman kamera kiralama işi yapıyordu. Beni aradı, ‘Niye bizden kamera kiralamıyorsun’ dedi. Yemeğe davet ettim, geldi. İlk defa öyle sarıldık birbirimize. Oradan el ele çıktık, eve geçtik ve sabaha kadar ağladık. Ben o gece dedim ki; ‘Evlenip çocuk yapalım’. ‘Tamam’ dedi. 6 ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.