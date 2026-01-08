Habertürk
        Gökhan Türkmen: O gün "evlenip, çocuk yapalım" dedim

        Gökhan Türkmen: O gün "evlenip, çocuk yapalım" dedim

        Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen ile lise sıralarında başlayan aşklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:35
        "O gün 'evlenip, çocuk yapalım' dedim"
        Gökhan Türkmen, 2014'te evlendiği eşi Sinem Türkmen ile aşklarının nasıl başladığını anlattı. Ünlü şarkıcı, eşinin zekâsından etkilendiğini söyledi.

        Gökhan Türkmen; "Sinem’i ilk lise 1’de gördüm. Bir kıpırtı oldu ama öyle ilk görüşte aşk gibi bir durum yok. Ben zeki kadını çok severim. Tabii ki güzel olmalı ama zekâsı güzelliğinden daha çok etkiler beni. Çok şükür Sinem’de ikisi de var. Lise 2’de aynı sınıfa düştük ve çok yakın dost olduk. Derslerde birbirimize notlar yazarken ikimize ait günlükler tutmaya başladık. Bu bende farklı bir his yarattı. Âşık oldum ama bunu söyleyemedim. Çünkü arkadaşlığımızı bozmak istemedim" dedi.

        Gökhan Türkmen, liseden mezun olduktan yıllar sonra Sinem Türkmen ile bir araya geldiklerini anlattı. Türkmen; "10 sene kadar görüşmedik. Sonra ‘Çatı Katı’ klibimi görmüş. O zaman kamera kiralama işi yapıyordu. Beni aradı, ‘Niye bizden kamera kiralamıyorsun’ dedi. Yemeğe davet ettim, geldi. İlk defa öyle sarıldık birbirimize. Oradan el ele çıktık, eve geçtik ve sabaha kadar ağladık. Ben o gece dedim ki; ‘Evlenip çocuk yapalım’. ‘Tamam’ dedi. 6 ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.

        Gün Başlıyor - 6 Ocak 2026 (Venezuela'nın Yeni Lideri Yemin Etti)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı. Venezuela'nın yeni Lideri yemin etti. Küba'da iki günlük yas ilan edildi. "Şara hakkındaki suikast iddiası yalan" "Netanyahu Putin'le mesaj gönderdi" Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Elif Kumal'a yürek yakan veda. Piyasalarda Maduro etkisi. CHP'den ABD'ye Venezuela tepkisi. Bedelli askerlik ücreti belli oldu. TFF 123 futbolcunun cezasını onadı. Kolombiya Başkanı Petro Trump tehditine yanıt verdi.  Gün Başlıyor'da Semiha Şahin sundu.  

        #Gökhan Türkmen
        #Sinem Türkmen
