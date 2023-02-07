Gökhan Zan'dan yeni yardım çağrısı!

Hatay'da bulunan Gökhan Zan, dün akşam olduğu gibi yine sosyal medya hesabından yardım ekiplerine seslendi.

Bir enkaz bölgesinde yardım çağrısında bulunan Zan, "Burası Hatay Maşuklu Güzelburç. Buraya hiç kimse gelmedi. Sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terkedilmiş, yardım bekliyoruz. Allah’ını seven buraya gelsin artık. Halk burada kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor kimse yok. Ne olur sesimizi duyun" ifadesini kullandı.