Şarkıcı Göksel, sosyal medyadan gerçekleştirilen bir canlı yayına katıldı. Göksel, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başladığını söyledi. "İnsan her şeye alışıyor" diyen sanatçı, bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandığını itiraf etti.

Kariyerindeki kırılma noktasının 2001 tarihli Körebe albümü olduğunu söyleyen Göksel, 'Bende Bi Aşk Var'ın en özel albümü olduğunu dile getirdi.

Rock müziğin hakim olduğu 90'lı yıllarda ne tam rock, ne de tam pop müzik yaptığını söyleyen Göksel, "Arada bir yerdeydim, her zaman içimden gelen şeyi yaptım" dedi.

MilyonFest Online Sohbetleri'in bir diğer konuğu şarkıcı Kıvılcım Ural oldu. Ural, kendi yemeklerini yemekten sıkıldığını, başkalarının yaptığı güzel yemekleri yemeyi özlediğini söyledi. Evde kaldığı sürecin kendisi için bir okul olduğunu söyleyen Ural, "Eskiden ev işlerinde bana yardım eden birkaç kişi vardı. Şimdi hiçbiri yok" dedi.

Geçmişte yaptığı oyunculuk deneyimi ile ilgili, "İçimde küçük bir heves olarak kaldı. Kötü oyunculuk, insanlara yapılmış saygısızlık" şeklinde konuştu.

Umut Kuzey'in bir diğer Instagram canlı yayın konuğu olan Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, koronavirüsün müzik sektörünü nasıl etkilediği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şeşen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kültür bakanının açıklamasındaki acil önlem paketinde tiyatro ve sinemadan bahsediliyor ama müzikten bahsedilmiyor. Kendisiyle yüz yüze yaptığımız toplantıda altını çizdik. İçeride çok ciddi paramız birikmiş. Kültür bakanından en son isteğimiz bu acil dönemde en azından bu parayı meslek birlikleri aracılığıyla sektöre dağıtmaları.