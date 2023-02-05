Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız - Magazin haberleri
ABONE OL

Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız

Bostancı'da hayranlarıyla bir araya gelen Göksel, konserinde Melike Şahin'i ağırladı. 'Benden Geçti Aşk' ve 'Günün Birinde' adlı şarkıları Şahin ile seslendiren şarkıcı, "Melike'yi daha kısa bir süredir tanıyorum ama şarkılarımız üzerinden anlıyorum ki biz duygudaşız" dedi

Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Göksel, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi. "Bostancı'nın başka bir heyecanı var. Sanki perdenin arkasından benimle birlikte çocukluğum da geliyor"
diyen sanatçının anne ve babası da seyirciler arasındaydı.

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı elbise giyen Göksel, konserinde Melike Şahin'i ağırladı.

"BİZ DUYGUDAŞIZ"

Ünlü şarkıcı, "Melike'yi daha kısa bir süredir tanıyorum ama şarkılarımız üzerinden anlıyorum ki biz duygudaşız" ifadelerini kullandı. İkili, 'Benden Geçti Aşk' ve 'Günün Birinde' şarkılarını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…
MÜZİK Yağmurlu havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…
Sıla 'Arz'a klip çekti - Magazin haberleri
MÜZİK Sıla'dan yeni klip 
Gülden'den 'Ne Söyledi Tanrı Sana'ya akustik versiyon - Magazin haberleri
MÜZİK 'Ne Söyledi Tanrı Sana'ya akustik versiyon
Kibariye ile Çağlar Alkaç'tan düet - Magazin haberleri
MÜZİK Kibariye ile Çağlar Alkaç'tan düet
Cem Adrian'dan yeni albüm müjdesi - Magazin haberleri
MÜZİK Cem Adrian'dan yeni albüm
Barış Manço, Kurtalan Ekspres'in verdiği konserle anıldı - Magazin haberleri
MÜZİK Barış Manço anıldı
Cengiz İmren’den ömürlük imza: Kimsenin cesaret edemediğini yaptım - Magazin haberleri
MÜZİK "Kimsenin cesaret edemediğini yaptım"
Ferhat Göçer, İstanbul ve Ankara'da sevenleriyle buluştu
MÜZİK "Böylesini görmedim"
Özgün Uğurlu eşiyle ilk kez sahnede - Magazin haberleri
MÜZİK Eşiyle ilk kez sahnede
'Bursa Bülbülü', LP formatında satışa sunuldu - Magazin haberleri
MÜZİK Satışa sunuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.