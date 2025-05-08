Göksenin Köksal: Burada olmak bizim hayalimizdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonu öncesinde basın toplantısı yapıldı.

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantıya, Dörtlü Final'de mücadele edecek Galatasaray, La Laguna Tenerife, Unicaja Malaga ve AEK'nin kaptanları katıldı.

Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal, Dörtlü Final'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İlk defa Dörtlü Final'de mücadele edeceğiz. 5 yılın ardından burada olmak ve kupayı kazanmak bizim hayalimizdi. Özellikle ben bu takımın kaptanı olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu çok istiyorum. Umarım kupayı müzemize götüren taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

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Dörtlü Final'de ilk maçlarını La Laguna Tenerife ile yapacaklarını aktaran Göksenin, "Kupayı kazanmak istiyoruz. İlk maçımızda La Laguna Tenerife ile karşılaşacağız. Tecrübeli bir takım olduklarını biliyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım biz kazanırız." dedi.

Avrupa'da daha önce farklı organizasyonlarda mücadele ettiklerini vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu, "Daha önce ULEB Avrupa Kupası'nı kazandık. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi her zaman farklıdır. Bu organizasyona katıldığımızdan beri ilk defa böyle bir başarı yakaladık. Buradaki takımlar tecrübeli ama biz de Galatasarayız. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göksenin Köksal, bir gazetecinin "Ergin Ataman maçı izlemeye gelecek mi?" sorusuna, "Ergin abi gelecek diye duydum. O da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finale kaldı. Kendisini tebrik ediyorum. Atina'da olduğu için geleceğini duydum. Umarım gelir. Ergin abinin yeri her zaman ayrıdır. Umarım kupayı kaldırırken yanımızda olur." cevabını verdi. HUERTAS: UMARIM KUPAYI KAZANIRIZ La Laguna Tenerife'nin kaptanı Marcelinho Huertas, takımının başarısı için elinden geleni yaptığını belirterek, "La Laguna Tenerife olarak burada bir final daha oynamak çok önemli. Her finalin de şartları farklı. Maçı kazanmak için hazırlıklarımızı yapıp, odağımızı kaybetmemeliyiz. Bu sayede hep bu organizasyona kalabildik. Umarım oyunumuzu sahaya yansıtırız ve kupayı kazanırız." şeklinde konuştu. REKLAM Organizasyonda ilk maçlarını yapacakları Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Taktiksel detaylara pek fazla girmek istemiyorum. Galatasaray, orta ve uzun mesafede iyi şutlar atan bir takım. Pota altında da Angel Delgado gibi bir oyuncuları var. Bu konularda dikkatli olmalıyız." şeklinde görüş belirtti. FLIONIS: GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ Ev sahibi AEK'nin kaptanı Dimitris Flionis, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını vurgulayarak, "Sezon başından beri Dörtlü Final'e kalmayı hedefliyorduk. Bunu başarmak için sahada mücadele ettik. Sonunda şampiyonluk için şansımız oluştu ve bundan dolayı heyecanlıyız." dedi.