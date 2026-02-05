'Gökyüzü'nü selamladılar

Nilüfer’in geçtiğimiz hafta dinleyiciyle buluşan ve kısa sürede büyük ilgi gören şarkısı 'Gökyüzü', Türk pop müziğinin iki sevilen ismini anlamlı bir buluşmada bir araya getirdi. Ferhat Göçer’in, Nilüfer için özel olarak bestelediği ve kendisine hediye ettiği bu şarkı, müzik dünyasında unutulmazlar arasında yerini aldı.

Nilüfer, şarkıyla ilgili duygularını; “Neşe Seçil Tokat’ın sözlerini, Ferhat Göçer öyle güzel besteledi ki… Aldığım en güzel hediye. Bir şarkıcı olarak bir şarkı hediyesinden daha güzel ne olabilir ki?” sözleriyle dile getirdi.

Ferhat Göçer ise “Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden birinin benim bestemi seslendirmesi, asıl benim için büyük bir hediye” diyerek bu özel paylaşımın kendisi için taşıdığı anlamı ifade etti.

Sözleri; Neşe Seçil Tokat’a, düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan 'Gökyüzü', Nilüfer’in yıllar içinde dinleyicinin hafızasında yer eden aşk şarkıları geleneğini sürdürüyor. 'Gökyüzü', klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandı.