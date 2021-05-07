Bakın gökyüzündeki cisimler ne çıktı?

İnegöl ilçesinde 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir kaç dakika sonra gözden kayboldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.
ELON MUSK'UN ŞİRKETİNİN UZAYA GÖNDERDİĞİ UYDULAR
SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları İnegöl üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 22 Nisan’da uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Türkiye semalarından geçerken görüldü.
Findstarlik.com'daki verilere göre yerel saat 22.00'da görüldüğü kayıtlara geçti.
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