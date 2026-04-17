Gökyüzüne ulaşan dev yapılar: Dünyanın en büyük 10 heykeli!

1. HİNDİSTAN- BİRLİK HEYKELİ, 240 METRE

Dünyanın en yüksek heykeli, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan ve Vallabhbhai Patel’i tasvir eden Birlik Heykeli (Statue of Unity)dir. Heykelin yüksekliği 182 metre olup, kaidesiyle birlikte toplam yüksekliği 240 metreye ulaşır.

Vallabhbhai Patel, Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin önde gelen liderlerinden biridir ve ülkenin Britanya sömürge yönetiminden kurtulma sürecinde birleşmesi için büyük çaba göstermiştir. Bu nedenle kendisine “Hindistan’ın Demir Adamı” lakabı verilmiştir. Heykelin yapımında, Hindistan genelindeki çiftçilerden toplanan geri dönüştürülmüş demir tarım aletleri de kullanılmıştır.

Birlik Heykeli, Narmada Nehri üzerinde, Ekta Nagar (eski adıyla Kevadia, yani “Birlik Kasabası”) yakınlarında yer alan küçük bir adada bulunmaktadır. 31 Ekim 2018 tarihinde, Patel’in 143. doğum yıl dönümünde açılmış ve bu tarihten itibaren dünyanın en yüksek heykeli unvanını almıştır.