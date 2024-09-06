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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Golbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Golbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:56
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        Golbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama!
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        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından Ankara'ya ayak bastı.

        Yurda dönen milli takım, Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde aileleri, sevenleri ve federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, paralimpik oyunlarda üçüncü kez altın madalya kazandıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

        Los Angeles 2028'de de aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Meleklerimiz dünyanın en iyisi. Dünyada da böyle kabul ediliyor. Gereğini yaptılar ve ülkemize yakışır şekilde iyi bir sonuç aldılar." dedi.

        Yıldırım, İsrail'i yenerek altın madalya kazandıklarını anımsatarak, "İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı şiddetle kınıyoruz. En büyük motivasyonumuz sportif faaliyetlerde onları ezip, bu mesajı vermekti. Filistin halkına selam olsun." değerlendirmesini yaptı.

        BAŞANTRENÖR KARASU: "SPORCULARIMIZ ÜSTÜN BİR GAYRET GÖSTERDİ"

        Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu ise karşılama için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Büyük bir görevi, onur, gurur ve başarıyla bitirip Ankara'ya döndüğümüz için mutluyuz. Başarı sporcularımızın. Sporcularımız üstün bir gayret gösterdi ve altın madalya kazanmasını bildiler." ifadesini kullandı.

        Organizasyonda gol kraliçesi olan Golbol Kadın Milli Takımı kaptanı Sevda Altunoluk da paralimpik oyunlarda üçüncü kez şampiyon oldukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Daha önce bir ilki başarmıştık şimdi ise tekrardan bir tarih yazdık. Çok mutluyuz. Bizlere her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuza, ailelerimize ve golbol camiamıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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