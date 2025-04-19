Gölcük Tabiat Parkı mobil erişime kavuştu

2024 yılı içerisinde Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesini devralan Isparta Belediyesi, Başkan Başdeğirmen'in öncülüğünde bölgeye yönelik kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Önce giriş ücretleri yeniden düzenlendi, ardından park içerisinde yeni alanlar oluşturuldu, piknik alanlarında iyileştirmeler yapıldı. Parkın en önemli sorunlarından biri olan mobil telefon ve internet erişim eksikliği de yapılan çalışmalarla tarihe karıştı.

Başkan Başdeğirmen'in girişimleri doğrultusunda bölgeye mobil internet altyapısı da getirildi. Yakaören köyü bölgesinden yaklaşık 5 kilometrelik bir fiber hat çekilerek, Gölcük Tabiat Parkı'nın tamamı kapsama alanına alındı. Aynı hat üzerinden Milas Mesireliği güzergahındaki yerleşim alanları da internet erişimine kavuştu. Yine Dere Mahallesi, Andık Deresi ve Bezirgan Şelalesi çevresi de yapılan farklı bir çalışmayla mobil erişime kavuşmuş oldu.

Vatandaşlar artık kendi mobil hatlarıyla internet kullanabilirken, Isparta Belediyesi tarafından daha önce sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de yararlanmayı sürdürüyor. Isparta Belediyesinin ücretsiz internet hizmeti sayesinde bölge ziyaretçileri kesintisiz bağlantının keyfini çıkarıyor.