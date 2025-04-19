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        Haberler Gündem Güncel Gölcük Tabiat Parkı mobil erişime kavuştu | Son dakika haberleri

        Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı mobil erişim sorunu çözüldü

        Isparta'nın gözde doğal alanlarından olan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki mobil edişim sorunu çözüldü. Bölgedeki mobil iletişim eksikliği ve internet bağlantısı güçlükleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle çözüme kavuşturuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:14
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        Gölcük Tabiat Parkı mobil erişime kavuştu
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        2024 yılı içerisinde Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesini devralan Isparta Belediyesi, Başkan Başdeğirmen'in öncülüğünde bölgeye yönelik kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Önce giriş ücretleri yeniden düzenlendi, ardından park içerisinde yeni alanlar oluşturuldu, piknik alanlarında iyileştirmeler yapıldı. Parkın en önemli sorunlarından biri olan mobil telefon ve internet erişim eksikliği de yapılan çalışmalarla tarihe karıştı.

        Başkan Başdeğirmen'in girişimleri doğrultusunda bölgeye mobil internet altyapısı da getirildi. Yakaören köyü bölgesinden yaklaşık 5 kilometrelik bir fiber hat çekilerek, Gölcük Tabiat Parkı'nın tamamı kapsama alanına alındı. Aynı hat üzerinden Milas Mesireliği güzergahındaki yerleşim alanları da internet erişimine kavuştu. Yine Dere Mahallesi, Andık Deresi ve Bezirgan Şelalesi çevresi de yapılan farklı bir çalışmayla mobil erişime kavuşmuş oldu.

        Vatandaşlar artık kendi mobil hatlarıyla internet kullanabilirken, Isparta Belediyesi tarafından daha önce sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de yararlanmayı sürdürüyor. Isparta Belediyesinin ücretsiz internet hizmeti sayesinde bölge ziyaretçileri kesintisiz bağlantının keyfini çıkarıyor.

        Mobil kapsama alanının genişletilmesiyle birlikte diğer operatörler de bölgede fizibilite çalışmalarına başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Gölcük Tabiat Parkı, Isparta'nın gözbebeği. Bu alanın hem doğasına uygun şekilde korunması hem de çağın gereklerine uygun olarak donatılması için çalışıyoruz. Mobil erişim eksikliği önemli bir sorundu, artık bu da çözüme kavuşturulmuş oldu" dedi.

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