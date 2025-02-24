Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Golden State Warriors, Andre Iguodala'nın formasını emekli etti - Basketbol Haberleri

        Golden State Warriors, Andre Iguodala'nın formasını emekli etti

        NBA ekibi Golden State Warriors, 8 sezon takımda ter döken Andre Iguodala'nın 9 numaralı formasını "emekli" etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iguodala'nın forması emekliye ayrıldı!
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden Warriors, Andre Iguodala'ın 9 numaralı formasını "emekli" etti.

        San Fransisco'daki Chase Center'da, Dallas Mavericks'i 126-102 yenen Warriors, Iguodala'nın 9 numaralı formasını "emekli" etmek için karşılaşma öncesinde seremoni düzenledi.

        NBA kariyerinde 19 sezon boyunca Warriors'ın yanı sıra Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Miami Heat'te oynayan Iguodala, 4 kez NBA şampiyonluğu kazandı.

        8 SEZON WARRIORS FORMASI GİYDİ

        Warriors'ta sekiz sezon geçiren Iguodala, 2015 NBA finallerinde MVP ödülüne layık görüldü ve 2012'de bir kez All-Star seçildi.

        2015'te Warriors'ın 40 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Iguodala, 2023'te emeklilik kararı aldığını açıkladı.

        Iguodala, normal sezonlarda çıktığı 1.231 maçta 11.3 puan, 4.9 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

        Warriors'un efsane oyuncularından Iguodala, takımda forması "emekli" edilen 7. oyuncu oldu. Daha önce Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) ve Tom Meschery (14) formaları "emekli" edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum