Kilis'te gölete düşen kadın boğuldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde tarlasına çalışmaya giderken gölete düşen kadın boğuldu
Giriş: 05.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:44
Kilis'in Musabeyli ilçesin Çınar köyünde tarlasına çalışmak için giden İsminur Doğan (51) göletin etrafında dolaştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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