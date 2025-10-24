Habertürk
        Gölette dehşet! Kadın cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberleri

        Gölette dehşet! Kadın cansız bedeni bulundu!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan mesire alanındaki gölette, bir kadına ait cansız beden bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:06
        Gölette dehşet! Öğrenciler fark etti!
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda temizlik yapan işçiler ve piknik için gelen öğrenciler, saat 12.00 sıralarında gölette hareketsiz duran bir kişi gördü.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çantası mesire alanındaki bank üzerinde bulunan kadının cesedi, sudan çıkarıldı.

        Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
