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        Haberler Dünyadan Golfçü Tiger Woods ile Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump aşklarını ilan etti - magazin haberleri

        Golfçü Tiger Woods ile Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump aşklarını ilan etti

        Efsanevi golfçü Tiger Woods ile Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın eski eşi Vanessa Trump, ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:06
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        Aşklarını ilan ettiler
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        Bir dönem üst üste 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' ünvanını alan efsanevi golfçü Tiger Woods, gönlünü Donald Trump Jr.'ın eski eşi Vanessa Trump'a kaptırdı.

        49 yaşındaki Woods ile ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın 47 yaşındaki eski eşi Vanessa Trump'ın bir süredir aşk yaşadığı, hatta birkaç kez birlikte görüldüğü konuşuluyordu. Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini resmen ilan etti.

        Woods, "Havada aşk kokusu var ve hayat sen yanımda olunca daha güzel. Birlikte hayat yolculuğumuzu dört gözle bekliyorum" paylaşımını yaptı.

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        Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Woods'un gönderisine "Sizin adınıza çok mutlu oldum" yorumunda bulundu.

        ABD Başkanı Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile eski eşi Vanessa Trump, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Çiftin ikisi kız, üçü erkek olmak üzere beş çocuğu bulunuyor. Vanessa Trump'ın 17 yaşındaki kızı Kai ile Woods'un 16 yaşındaki oğlu Charlie ve 17 yaşındaki oğlu Sam, yıllık 38 bin 595 dolarlık Benjamin Okulu'na gidiyor.

        Kai Trump, dedesi Donald Trump'la sık sık golf oynuyor

        Kai Trump ile Tiger Woods'un oğlu Charlie Woods, profesyonel olmayı hedefleyen birer golfçü. Bu da iki ailenin çocuklarının birbirine yakınlaşmasını kolaylaştırdı.

        Tiger Woods, Beyaz Saray'da madalya aldı

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Woods ile golf oynamak için buluştu. Golf efsanesi Woods, 20 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ulusal Siyahi Tarihi Ayı dolayısıyla düzenlenen bir resepsiyonda Donald Trump tarafından madalyayla onurlandırıldı.

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        #Tiger Wood
        #Vanessa Trump
        #aşk
        #ilişki
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