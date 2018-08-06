Galatasaray'da Gomis ile Maicon arasında yaşananlar gündeme oturdu!
06.08.2018 - 11:00 | Güncelleme:
TFF Süper Kupa'da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda da kazanan çıkmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Akhisarspor, 5 penaltı vuruşunda da hata yapmazken Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, son penaltıyı kaçırınca Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra kulüp tarihinde yine ilk kez Süper Kupa kazandı. Gomis'in penaltısı öncesinde ise ilginç bir an yaşandı ve o anlar ekranlara yansıdı
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Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor'a penaltılar sonrasında kaybettiği maçın sonunda ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı.
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Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde orta alanda hem Bafetimbi Gomis hem de Maicon orta alanda hareketlendi.
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Maicon ileri doğru adım atarken daha sonra Bafetimbi Gomis, penaltı atışı için ilerledi.
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Daha sonra Maicon yerine döndü ve Gomis beyaz noktalaya doğru gitti.
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Gomis kendisinin sağına şutunu attı ancak Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk bu penaltının köşesini doğru tahmin ederek gole izin vermedi.
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Sabah'ta yer alan habere göre Gomis ve Maicon, o an sonrasında ekranlara böyle yansıdı.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK!
Öte yandan Bafetimbi Gomis, kariyerinde 20 kez penaltı noktasına geldi. Galatasaray kariyerinden önce sadece 1 penaltı kaçıran Fransız santrfor, sarı-kırmızılılarda ise 4 penaltı kaçırdı!
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2011-12 ile 2012-13 arasında 6 penaltı kullanan ve 5'inde golü bulmayı başaran tecrübeli golcü, sonrasındaki, 6 penaltısında da hata yapmadı!
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Galatasaray kariyerinde ise 8 penaltı kullanan Gomis, bu penaltıların 4'ünden sonuç alamadı!
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11 Mart'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında penaltı kaçıran Gomis, 29 Nisan'da Türk Telekom Stadı'ndaki kritik Beşiktaş maçında da beyaz noktada golü bulamamıştı.
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6 Mayıs'ta oynanan ve şampiyonluk yolunda kritik rol oynayan Akhisarspor maçında Fatih Öztürk'ü geçmeyi başaramayan tecrübeli golcü, dün de aynı kadere razı oldu.
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Geçen sezon deplasmandaki Akhisarspor maçında penaltı kaçıran Gomis gözyaşlarını tutamamıştı. Tecrübeli futbolcuyu Abdurrahim Albayrak teselli etmişti.
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Fatih Terim o maç sonrasında yaptığı açıklamada ""Açıkçası golcüler bazen bunu yaşayabilirler. Ben de biliyormuş gibi derbiden sonra 'bir penaltı daha olursa ona attıracağım' dedim. Ona ihtiyacımız var. Bir daha olsa yine attırırız." ifadelerini kullanmıştı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü maçtan sonra ise şunları söyledi:
''Beşinci penaltıcımız Gomis'ti, Maicon altıncıyı atacaktı. Ligde attığınız yere atarsanız kaçar ama bunlar oluyor'' ifadeleriyle göndermede bulundu.
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