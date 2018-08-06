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Fatih Terim o maç sonrasında yaptığı açıklamada ""Açıkçası golcüler bazen bunu yaşayabilirler. Ben de biliyormuş gibi derbiden sonra 'bir penaltı daha olursa ona attıracağım' dedim. Ona ihtiyacımız var. Bir daha olsa yine attırırız." ifadelerini kullanmıştı.