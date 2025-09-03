Gonca Vuslateri ile Mustafa Üstündağ'dan dans performansı
39'uncu yaşını Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gonca Vuslateri, meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dans etti
39'uncu yaşına giren Gonca Vuslateri, doğum gününde eşi Levent Yaşar ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki bir mekânda parti düzenledi.
Gonca Vuslateri'nin doğum gününe; Hakan Akkaya, Mine Koşan, Mustafa Üstündağ ve Tarık Mengüç gibi ünlü isimler katıldı.
Gonca Vuslateri, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Mustafa Üstündağ ile dans etti.
Gonca Vuslateri ile Mustafa Üstündağ'ın eğlenceli anları, objektiflere böyle yansıdı.Gonca Vuslateri, yeni yaşına yeni imajıyla girdi.