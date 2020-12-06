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Gonca Vuslateri'nin tarzı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in programına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, kıyafet seçimiyle sosyal medyada adından söz ettirdi. Kimi takipçileri Vuslateri'yi Cansever'e, kimisi ise Şahin Kendirci'ye benzetti

Gonca Vuslateri'nin tarzı olay oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Hakan Altun ile aşk yaşayan Gonca Vuslateri, türkücü İbrahim Tatlıses'in 'İbo Show' adlı programına konuk oldu. Kırmızı bir ceket giyen Vuslateri'nin tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

Bazı takipçileri Gonca Vuslateri'yi Cansever'e, bazıları ise Şahin Kendirci'ye benzetti.

Şahin Kendirci ile oyuncunun bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan bir kişi, gönderisine, "Gonca Vuslateri'nin çocukluğunu soranlara" notunu düştü.

34 yaşındaki Vuslateri de o paylaşımı Twitter hesabından, "Hahaha... Müthişti" notuyla yayınladı.

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