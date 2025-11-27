Gönen çayı ölmesin!

Prof. Dr. Mustafa Sarı, bilimsel veriler ışığında Gönen Çayı’ndaki kirliliğe dair çok önemli uyarılarda bulunuyor. Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberi…

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, bilimsel veriler ışığında Gönen Çayı’yla ilgili çok önemli uyarılarda bulunuyor…

Prof. Dr. Sarı, Kaz Dağı eteklerinden içme suyu olarak doğan, içinde 14 tür balığın yaşadığı Gönen Çayı’nın endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların karışması sonucu nasıl kirlendiğini şöyle anlatıyor:

"Gönen kent merkezi yakınlarında endüstriyel, tarımsal ve evsel atık deşarjı yüzünden çözünmüş oksijen miktarı azalmaya başlarken, denize dökülmeye 16 km kala Bostancı Mahallesi yakınlarında OSB atıklarının karışması yüzünden sıfıra düşüyor.

Üst havzada birinci sınıf olan su kalitesi, mansapta dördüncü sınıfa düşüyor. Bu su içme, kullanma ve tarımsal sulama için kullanılamaz hale geliyor. OSB atıkları karıştıktan sonra çayda canlı yaşama şansı kalmıyor.