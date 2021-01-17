Gönül Dağı 12. son bölümünde; Taner ve Dilek’in ayrılığı herkesi beklenmedik derecede şaşırtır ve üzer. Gönül Dağı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) January 16, 2021



GÖNÜL DAĞI 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

En çok da Ramazan, Veysel ve Cemile’yi. Onlar bu ayrılığı kabul etmezler ve ikiliyi barıştırmak için romantik bir plan hazırlarlar. Bu planın sonunda Taner ve Dilek barışabilecek midir?

Sefer, Zahide’yi isteme konusunu Taner’e açar, müsaade ister. Sefer, Taner ve ailesinin müsaadesiyle isteme hazırlıklarına başlar. İsteme günü geldiğinde Sefer ve Zahide’yi hangi sürpriz beklemektedir?