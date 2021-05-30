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Gönül Dağı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 30. son bölüm

Gönül Dağı 30. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi sezon finali yaptı. Son bölümde; Zahide ve Sefer’in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Gönül Dağı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 30. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 30. son bölüm

Gönül Dağı 30. son bölümünde; düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Gönül Dağı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 30. son bölüm özeti....

GÖNÜL DAĞI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öte yandan herkes Fikret’in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?



Asuman’ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek’in Gedelli’deki işleri zora girmiştir ve İstanbul’a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

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