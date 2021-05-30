Gönül Dağı 30. son bölümünde; düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Gönül Dağı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 30. son bölüm özeti....

GÖNÜL DAĞI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öte yandan herkes Fikret’in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?