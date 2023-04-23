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Gönül Dağı 94. bölüm yayınlandı! Gönül Dağı son bölümünde yaşananlar

Gönül Dağı 94. son bölüm 22 Nisan Cumartesi akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlandı. Gönül Dağı son bölümde; Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Gönül Dağı 94. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm özeti...

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  • Gönül Dağı 94. bölüm kesintisiz izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm Full HD izle

    TRT 1 ekranlarında her cumartesi akşamı 20.00'da seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler için Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranını haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı 94. bölüm izleme sayfası...
  • Gönül Dağı 94. bölüm kesintisiz izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm Full HD izle

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

    Gönül Dağı 94. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Gönül Dağı 94. bölüm kesintisiz izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm Full HD izle

    GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM ÖZETİ

    Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir? Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. 
  • Gönül Dağı 94. bölüm kesintisiz izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm Full HD izle

    Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır? Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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