Her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, diziyi takip eden hayranları tarafından yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi 63. yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı araştırılırken yayın akışında olup olmadığı diziyi takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? İşte 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?
7 Mayıs Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı yeni bölüm yer almazken, Gönül Dağı yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2022
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Hapishanedeki Çiçek
07:20 Kalk Gidelim
10:40 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
12:40 Kara Tahta
15:50 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Kasaba Doktoru
03:10 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
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