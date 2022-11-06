Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM ÖZETİ

Elif ve Kenan’ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır. Serdar’dan gelen mektup, Elif’i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar’la gidecek midir yoksa Kenan’ın yanında kalacak mıdır? Asuman istifa ettiğini Münir’den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir’e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır? Erkan, Ramazan’ın da yardımıyla Şirin’e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin’in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?