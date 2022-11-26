Ücretsiz traşın yanında hediye bedava

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AA

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 2016 yılında dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin saçlarının okullarda, gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz kesilmesini içeren protokol imzalandı.

Protokol kapsamında "Gönül Tıraşı" sosyal sorumluluk projesinin fikir sahibi kuaför Samet Tan'ın öncülüğünde gönüllü kadın ve erkek kuaförler, merkeze uzak mahallelerdeki okulları ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu İlkokulu'na giden gönüllüler, miniklerle sohbet edip saçlarını kesti. Etkinlikte çocuklarla oyunlar oynandı ve kırtasiye, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeler verildi.

ETKİNLİK SAYESİNDE ÇOCUKLAR KEYİFLİ BİR GÜN YAŞADI

Kuaför Samet Tan, AA muhabirine, proje kapsamında dördüncü kez köydeki çocuklarla bir araya geldiklerini ve bunu Türkiye geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Şimdiye kadar köy köy gezip 1050 çocuğa ulaştıklarını bildiren Tan, şunları kaydetti:

"İzmir Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve izniyle İzmir, Antalya, Isparta, Denizli, Uşak, Tekirdağ, Bursa ve Balıkesir'den gelen berber arkadaşlarımla beraber 'gönül tıraşı' grubunu kurduk. Çocuklarımızın aslında saçlarının kesimini bahane edip isimsiz kahraman müşterilerimizden topladığımız yardımlarla kışlık ihtiyaçlarını gideriyoruz. Mont, bot, kırtasiye ve oyuncaklarla çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Burası bir köy okulu, bu kardeşlerimizden sonra hemen Kınık ilçemize gideceğiz. Orada da 64 kardeşimize ulaşacağız. Şu anda 26 kuaför arkadaşımızla hizmet veriyoruz."

"KARS'A DA GİDECEĞİZ"

Samet Tan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Alan bebekten etkilenerek böyle bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Bu durumun kendisini çok etkilediğini ifade eden Tan, "Aslında tıraş bir bahane. Bunun adı 'gönül tıraşı', amacımız onların küçük de olsa yüzlerini güldürebilmek. Palyaçolarla onları eğlendiriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz, asla bu bayrağı yere indirmememiz lazım. Bu projemizde İzmir ayağından sonra Kars'a gideceğiz. Kars'taki köy okullarına hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Okulda kız çocuklarının saçlarını kesip şekillendiren Burçin Etik, ellerinden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu duygunun tarif edilemeyeceğini ifade eden Etik, "Çocukların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak tarif edilemez bir duygu. Umarım daha çok kişi buna dahil olur." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Hande Tunalı da etkinliğin çok keyifli geçtiğini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.