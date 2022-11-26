Ücretsiz traşın yanında hediye bedava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Gönüllü kuaförler köy öğrencilerinin saçlarını kesip hediyeler veriyor

İzmir'deki gönüllü kuaförler sosyal sorumluluk gereği sevimli bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu İlkokulu'na giden gönüllüler, miniklerle sohbet edip saçlarını kesti. Etkinlikte çocuklarla oyunlar oynandı ve kırtasiye, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeler verildi

Gönüllü kuaförler köy öğrencilerinin saçlarını kesip hediyeler veriyor
Ücretsiz traşın yanında hediye bedava
0:00 / 0:00
AA

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 2016 yılında dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin saçlarının okullarda, gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz kesilmesini içeren protokol imzalandı.

Protokol kapsamında "Gönül Tıraşı" sosyal sorumluluk projesinin fikir sahibi kuaför Samet Tan'ın öncülüğünde gönüllü kadın ve erkek kuaförler, merkeze uzak mahallelerdeki okulları ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu İlkokulu'na giden gönüllüler, miniklerle sohbet edip saçlarını kesti. Etkinlikte çocuklarla oyunlar oynandı ve kırtasiye, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeler verildi.

ETKİNLİK SAYESİNDE ÇOCUKLAR KEYİFLİ BİR GÜN YAŞADI

Kuaför Samet Tan, AA muhabirine, proje kapsamında dördüncü kez köydeki çocuklarla bir araya geldiklerini ve bunu Türkiye geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Şimdiye kadar köy köy gezip 1050 çocuğa ulaştıklarını bildiren Tan, şunları kaydetti:

"İzmir Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve izniyle İzmir, Antalya, Isparta, Denizli, Uşak, Tekirdağ, Bursa ve Balıkesir'den gelen berber arkadaşlarımla beraber 'gönül tıraşı' grubunu kurduk. Çocuklarımızın aslında saçlarının kesimini bahane edip isimsiz kahraman müşterilerimizden topladığımız yardımlarla kışlık ihtiyaçlarını gideriyoruz. Mont, bot, kırtasiye ve oyuncaklarla çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Burası bir köy okulu, bu kardeşlerimizden sonra hemen Kınık ilçemize gideceğiz. Orada da 64 kardeşimize ulaşacağız. Şu anda 26 kuaför arkadaşımızla hizmet veriyoruz."

"KARS'A DA GİDECEĞİZ"

Samet Tan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Alan bebekten etkilenerek böyle bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Bu durumun kendisini çok etkilediğini ifade eden Tan, "Aslında tıraş bir bahane. Bunun adı 'gönül tıraşı', amacımız onların küçük de olsa yüzlerini güldürebilmek. Palyaçolarla onları eğlendiriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz, asla bu bayrağı yere indirmememiz lazım. Bu projemizde İzmir ayağından sonra Kars'a gideceğiz. Kars'taki köy okullarına hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Okulda kız çocuklarının saçlarını kesip şekillendiren Burçin Etik, ellerinden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu duygunun tarif edilemeyeceğini ifade eden Etik, "Çocukların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak tarif edilemez bir duygu. Umarım daha çok kişi buna dahil olur." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Hande Tunalı da etkinliğin çok keyifli geçtiğini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 26 Kasım 2022 Cumartesi Sayısal loto kazanan numaralar açıklandı mı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor 26 Kasım ...
Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı
YAŞAM Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı renklendi...
Türk bilim insanı keşfetti... İşte dünyanın en eski pişirilmiş yemek kalıntıları
YAŞAM Türk bilim insanı keşfetti... 70 bin yıllık!
Skepsis Antik Kenti'ndeki kalıntılar 30 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
YAŞAM 30 yıl sonra tekrar ortaya çıktı!
Haşlaması, kızartması, ızgarası yapılıyor! Zehirli ama eti lezzetli...
YAŞAM Haşlaması, kızartması, ızgarası yapılıyor! Zehirli ...
Bu müzede 250 bin bitki ve hayvan örneği bulunuyor
YAŞAM Bu müzede 250 bin bitki ve hayvan örneği bulunuyor
Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!
YAŞAM O özelliğiyle dünyanın en iyisi seçildi
Karaburun Ildır Körfezi'nde denizel biyoçeşitlilik araştırılıyor
YAŞAM Karaburun Ildır Körfezi'nde araştırılıyor
Rüyada Ezan Okumak Ne Anlama Gelir? Rüyada Camide Ezan Okumak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada ezan okumak
Rüyada Eski Komşu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Eski Komşuları Görmek ve Konuşmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada eski komşu görmek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.