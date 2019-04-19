Google'da oturum açmak için Google Hesabına ihtiyacınız vardır. Bir Google Hesabı; Youtube, Gmail, Blogger, Haritalar gibi tüm Google ürünlerinde çalışır.

Google Hesabı açtığınızda Google'ın tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Daha önce Google ürünlerinin herhangi birinde oturum açtıysanız, doğal olarak bir Google Hesabına da sahip oluyorsunuz. Oturum açmak için bu ürünlerde kullandığınız e-posta adresini girin. Google Hesabınız yoksa YouTube özelinde bir hesap oluşturabilir, böylece diğer Google ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.

GOOGLE HESAPLARI KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Google Hesapları hakkında unutmamanız gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

- YouTube ve Gmail gibi ürünlerde Google Hesabınızla oturum açarsınız. Gmail ve YouTube gibi seçeneklerde oturum açmak için Google Hesabınızın e-posta yani gmail adresini ve şifresini girin.

- YouTube'a kaydolduktan sonra başka bir Google hizmetinde Google Hesabınızda oturum açarsanız YouTube'u ziyaret ettiğinizde oturumunuz otomatik olarak açılmış olur.

- Google Hesabınızı silerseniz diğer ürünlerdeki tüm verileriniz; videolar, yorumlar ve abonelikleriniz dahil olmak üzere tamamı silinir.

- Google Hesabınızı silebilmeniz için tüm Google hizmetlerindeki verilerinizin kalıcı olarak silineceğini anladığınızı onaylamanız gerekir.