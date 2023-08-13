Google kullanıcı testleri sayesinde yapay zekâsını geliştiriyor
Google, kullanıcıları robot olmadıklarını ispat etmeleri için birçok testten geçiriyor. Bunun amacı, sadece gerçek insan ve robot ayrımını yapmak gibi gözükse de aslında bu testler algoritmanın eğitilmesini sağlıyor.
Google, bir web sitesine girerken kimi zaman karşımıza "Ben robot değilim" testini çıkartıyor. Bu teste CAPTCHA deniyor ve amacı; robot ve gerçek kişiler arasında ayrım yapabilmek. Ancak görünüşü göre Google, bu testleri bir eğitim gibi görüyor ve kullanıcıların cevaplarıyla yapay zekâsını geliştiriyor. Detaylara geçelim.
GÖRDÜĞÜNÜZ KELİMEYİ YAZIN
Google bir web sitesine girerken, küçük bir kutu içerisinde bir kelime göstererek, kullanıcıdan bunu yazmasını istiyor. Esas amaç bahsettiğimiz gibi insan ve robot arasındaki farkı anlamak ancak başka bir amaç daha var.
Google'ın test amacıyla sunduğu kelimeler kitaplardan seçiliyor. Google, kitapları dijital ortama aktarırken kitaplardaki bazı kelimeleri okumakta zorlanıyordu ve basit bir hamleyle bunu kullanıcılara yaptırmaya karar verdi. Google, algoritma tarafından tanınmayan kelimeleri kullanıcıların karşısına test olarak çıkarıyor ve bu kelimeyi yazmalarını istiyordu.
Böylece, Google tanıyamadığı kelimeleri kullanıcıya sunarak, onların kelimeyi analiz etmesini sağlıyordu. Google, yıllar boyunca yapay zekâsını bu şekilde geliştirdi.
Ancak, bu test 2012 yılında kaldırıldı çünkü kullanıcılar kelimeleri okumakta zorlanıyordu ayrıca Google, zaman içerisinde insanlardan daha iyi kelime okumayı başarınca bu teste gerek kalmadı.
BEN ROBOT DEĞİLİM
Kelime testi yerine getirilen "Ben robot değilim" testi, kullanıcıların istediği gibi daha kolay bir uygulamaydı. Bu test, 2015'ten bu yana kullanılıyor.
Kullanıcıdan, "Ben robot değilim" yazan kutucuğun işaretlenmesi isteniyor ancak burada önemli olan o kutucuğa işaretlemek değil, tıklama eylemi sırasında gerçekleşen insan davranışı.
Kullanıcı fareyi hareket ettirdiği o birkaç saniye içerisinde Google, fare hareketlerini analiz ediyor. Yani, olay aslında oraya tıklamak değil; yapay zekânın robotla, gerçek kullanıcı arasındaki farkı anlayabilecek kadar eğitilmesi.
RESİMDEKİ TRAFİK LAMBALARINI İŞARETLEYİN
Google'ın diğer testlerinden bir tanesi de fotoğrafta belirtilen nesnenin işaretlenmesi. Bu da tıpkı kelime testi gibi.
Google bu testle beraber; gerçek insan ile robot ayrımı yaparken aynı zamanda yapay zekâsının değişik nesneleri tanıma ve analiz etme yeteneğini de geliştiriyor.