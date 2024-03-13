Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu.

DHA'da yer alan habere göre Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.

Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.

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Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur drone ile görüntülendi. Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.