G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir?
G.O.R.A. filmi 30 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlenmektedir. Peki, "G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte GORA filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Özge Özberk'in paylaştığı G.O.R.A. filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olan film, bilim kurgu ve komedi türünde 2004 yılında gösterime girdi. Film müzikleri Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir. Peki, "G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
G.O.R.A FİLMİN KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk
Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer - Kuna
Özge Özberk - Ceku Lamtina
Ozan Güven - 216, Gerzek
Engin Günaydın - Editör
İdil Fırat - Mulu Lamtina
Erdal Tosun - Rendroy
Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz - Tihilu
G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
G.O.R.A filmi Antalya'da çekilmiştir. Uzay sahneleri için ise Antalya'nın farklı plato ve setleri kullanılmıştır.
G.O.R.A FİLMİ HAKKINDA
G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.
Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti.
Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.