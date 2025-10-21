Gordion nerede? Gordion hangi şehirde, ülkede?

GORDİON NEREDE?

Gordion, Orta Anadolu’da Sakarya–Porsuk havzalarının kesiştiği geniş bir ova üzerinde, bugün Ankara ile Eskişehir arasındaki geçit hattında konumlanır. Antik Frig Krallığı’nın başkenti olan bu yerleşme, akropolis olarak da bilinen höyük ve çevresine yayılan yüzlerce tümülüsle birlikte dev bir arkeolojik peyzaj oluşturur. Efsanelerde adı geçen Gordion Düğümünün kesildiği yerin burası olduğu kabul edilir; yani Büyük İskender’in Asya seferinde talihi burada çevirdiği anlatılır. Gordion, 2023’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilerek evrensel önemi tescillenmiştir.

GORDİON HANGİ ŞEHİRDE?

Yerleşim, idari olarak Ankara iline bağlı Polatlı ilçesinin Yassıhöyük köyü sınırlarındadır. Polatlı merkeze yaklaşık 18 km, Ankara’ya ~90 km mesafededir. Güncel ziyaretçi altyapısı Yassıhöyük’te yoğunlaşır: Gordion Müzesi, Akropolis- Frig şehri, Büyük Tümülüs ve çevredeki orta–küçük boy tümülüs kümeleri aynı günübirlik rotada görülebilir.

GORDİON HANGİ ÜLKEDE?

Gordion, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir. Friglerin Anadolu’daki siyasi ve kültürel merkezidir; ahşap işçiliği, bronz kazanlar, zengin gömü gelenekleri ve kaya anıtlarıyla tanınan Frig kültürünü yerinde okuma fırsatı sunar. Sahadaki buluntu ve mimari katmanlar; Erken Frig, Orta Frig, Geç Frig, Helenistik, Roma ve Bizans evrelerinin birbirini nasıl izlediğini açıkça gösterir.

GORDİON'A NASIL GİDİLİR? Karayoluyla gidiş seçeneği vardır. Ankara'dan D-200/E90 karayolunu Polatlı yönüne takip edin. Polatlı çıkışında Yassıhöyük/Gordion tabelaları sizi müze ve ören yerine götürür ve buradan yaklaşık 1 ya da 1,5 saatte merkeze götürür. Eskişehir'den gelenler de Mihalıççık–Polatlı hattını kullanabilir. Toplu Taşımada tren ile gidilebilir. Ankara–Eskişehir YHT veya konvansiyonel trenle Polatlı durağına gelin; istasyondan Yassıhöyük'e taksi ile transfer gerekebilir. bu da yaklaşık 20 ila 25 dakika sürecektir. Polatlı merkezden köy minibüsleri gün içinde sınırlı sayıda çalışır. bu yüzden saatlerin önceden teyit edilmesi önem taşır. Ziyaret için en doğru zaman ise İlkbahar ve sonbahar en iyi mevsimlerdir; yazın ova güneşi kuvvetlidir, gölge azdır. Rahat tabanlı ayakkabı, şapka ve su şart. Müze ve ören yerinin güncel bilet/mesai bilgilerini gitmeden önce kontrol edilmelidir. Aksi halde ziyarete kapalı ana denk gelinebilir. GORDİON'DA NELER YAPILIR? Gordion ziyaretinde yapılabilecek etkinlikler ise şunlardır: Gordion müzesine gidilebilir. Yassıhöyük'teki müze, kazılarda ortaya çıkarılan seçilmiş eserleri kronolojik düzenle sergiler: Frig çanak-çömlek repertuarı, bronz kaplar, fildişi ve ahşap buluntular, fibulalar (Frig iğnesi), günlük yaşam nesneleri… Müzede alanın topografyası ve tümülüs haritasını anlatan maketler, ziyaretinize sağlam bir çerçeve verir. (Not: Büyük ve hassas eserlerin bir bölümü Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde de görülebilir.)

Akropolis'te şehir yürüyüşü yapılabilir. İşaretli patika, Frig yerleşme katmanlarının üzerinden dolaştırır. "Frig Kapısı", büyük blok taşlı sur izleri, megaron planlı yapı temelleri ve "ateş çukuru" yorumlanan alanlar görülebilir. Höyükten Sakarya ovasına bakan manzara, neden buranın stratejik bir merkez seçildiğini hissettirir. Büyük Tümülüs ziyaret edilebilir. Burası Gordion'un en etkileyici noktasıdır. Çapı 300 m, yüksekliği ise 50 m olan anıt mezarın içindeki ahşap gömü odası, antik dünyadan günümüze ulaşmış en çarpıcı ahşap mimari örneklerindendir. Girişteki tünel boyunca bilgi panoları, gömünün keşfi ve buluntuların anlamını anlatır. Gömüde bulunan ahşap mobilyalar ve bronz kazanlar, Frig elit yaşamına dair birinci el ipuçları sunar. Tümülüsler halkası ve kırsal rota gezilebilir. Büyük Tümülüs dışında ovaya yayılmış yüzlerce tümülüs var. Kısa sürüşlerle Küçük/Orta boy tümülüs kümeleri, bağ–bahçe içindeki mezar höyükleri gezilebilir. Bu halka, Gordion aristokrasisinin kuşaklar boyu gömü pratiklerini gösterir.