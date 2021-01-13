Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2006 çıkışlı aksiyon macera türündeki filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise, Ethan Hunt

Philip Seymour Hoffman, Owen Davian

Ving Rhames, Luther Stickell

Billy Crudup, John Musgrave

Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade

Keri Russell, Lindsey Farris

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Laurence Fishburne, Theodore Brassel

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NEDİR?

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...