Vizyona girdiği andan itibaren pek çok festivalden ödülle dönen Tom Cruise efsanesi Görevimiz Tehlike 5 filmi araştırılıyor. Görevimiz Tehlike 5 filmi ile ilgili merak edilenleri derledik...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU NE?

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Jeremy Renner

Simon Pegg

Rebecca Ferguson

Ving Rhames

Sean Harris

Alec Baldwin