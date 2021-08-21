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Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kim?

Dünyaca ünlü Görevimiz Tehlike film serisinin 5. filmi olan Görevimiz Tehlike 5 bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2015 yapımı aksiyon, ajan filmi Görevimiz Tehlike 5 sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çekimleri Avusturya Viyana ve Fas'ta gerçekleşen Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kim?

Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kim?

Vizyona girdiği andan itibaren pek çok festivalden ödülle dönen Tom Cruise efsanesi Görevimiz Tehlike 5 filmi araştırılıyor. Görevimiz Tehlike 5 filmi ile ilgili merak edilenleri derledik...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU NE?

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise
Jeremy Renner
Simon Pegg
Rebecca Ferguson
Ving Rhames
Sean Harris
Alec Baldwin

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