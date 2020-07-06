Görevimiz Tehlike 5, Christopher McQuarrie'ın yazıp yönettiği 2015 yapımı aksiyon ajan filmi. Görevimiz Tehlike film serisinin beşinci filmidir. Filmin başrollerinde Tom Cruise ve Rebecca Ferguson yer alırken, önceki filmlerden tanıdığımız Jeremy Renner, Simon Pegg ve Ving Rhames yan rollerde yerlerini aldılar.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise, IMF ajanı Ethan Hunt

Simon Pegg, IMF teknik saha ajanı Benjamín "Benji" Dunn

Jeremy Renner, IMF Saha Operasyonları Yöneticisi William Brandt

Rebecca Ferguson, MI6 gizli ajanı Ilsa Faust

Ving Rhames, IMF ajanı Luther Stickell

Sean Harris, Solomon Lane, Sendika'nın lideri

Alec Baldwin, CIA Yöneticisi Alan Hunley

Jens Hultén, Janik "Bone Doctor" Vinter

Simon McBurney, MI6 Yöneticisi Attlee

Zhang Jingchu, CIA araştırmacısı Lauren

Rupert Wickham, Avusturya Şansölye'si

America Olivo, Şansölye'nin karısı

Tom Hollander, İngiliz Başbakanı

Hermione Corfield, Plak dükkanında çalışan kız