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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Görevimiz Tehlike'nin gösterimi ertelendi

        'Görevimiz Tehlike'nin gösterimi ertelendi

        'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimleri, ABD'deki Oyuncular Birliği grevi nedeniyle aksadı. Bunun sonucunda filmin gösterimi 11 ay ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 18:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:12
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        Gösterimi 11 ay ertelendi
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        'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün kaldığı yerden hikâyeyi devam ettirecek olan Mission: Impossible 8'in vizyon tarihi ertelendi. 28 Haziran 2024'te gösterimi planlanan sekizinci film, 23 Mayıs 2025'e ertelendi.

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        'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimlerinin bir kısmı İstanbul'daki Kapalıçarşı'da çekilecekti. Film ekibi ve Tom Cuise, Kapalıçarşı'da bir keşif gezisi yaparak çekim yapılabilecek alanları tespit etmişti. Ne var ki Kapalıçarşı yönetimiyle yapılan gizlilik sözleşmesine rağmen esnaflardan birinin keşif gezisinin görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlaması üzerine film ekibi, çekimleri yapmadan İstanbul'dan ayrılmıştı.

        'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm', gösterime 28 Haziran 2024'te girecekti ama ABD'de başlayan Oyuncular Birliği grevi nedeniyle filmin çekimleri gerçekleştirilemedi. Yapılan açıklamada 'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün gösteriminin 23 Mayıs 2025 olarak güncellendiği dile getirildi.

        14 Temmuz'da gösterime giren 'Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm', Türkiye'de 295.069 kişi tarafından izlenirken küresel hasılatı, 567 milyon dolar oldu.

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