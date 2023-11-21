Görme engelli hasta, kadavradan karaciğer nakliyle hayata tutundu Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli olması gereken görme engelli Metin Tekin (58), Organ Bağışı Haftası'nda gelen telefonla yeni hayatına ilk adımı attı. Kadavradan karaciğer nakli olan Tekin, "Organ bağışı ile kurtuldum. Ben de organlarımı bağışlarım. Bir hayat gitti, bir hayat başladı. Hayatını kaybeden kişi için üzgünüm ama teşekkür etmek için ailesiyle tanışmak isterdim" dedi

Denizli'de yaşayan Metin Tekin, henüz 6 aylıkken ateşli hastalık nedeniyle sol gözünü kaybetti. Gören tek gözünü de 8 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle yitiren Tekin'in sağlık sorunları bununla da bitmedi. Karaciğer yağlanmasına bağlı olarak karaciğer yetmezliği yaşayan Tekin, nakil için organ nakil listesine yazıldı. Sevindiren haber ise 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda geldi. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri, 3 Kasım'da Metin Tekin'e nakledildi.

Organ nakli ile hayata yeniden 'merhaba' diyen Tekin, "Karaciğer nakli olmak nasip oldu. Kadavradan karaciğere kavuştum. Bu süreçte umutsuzluğa kapılmıştım. Geceleri uyuyamaz olmuştum ama Allah'a dua ettim. Organı verene de nakli yapana da teşekkür ederim. Organ bağışı ile kurtuldum. Ben de organlarımı bağışlarım. Bir hayat gitti, bir hayat başladı. Hayatını kaybeden kişi için üzgünüm ama teşekkür etmek için ailesiyle tanışmak isterdim" ifadelerini kullandı.

Tekin'in eşi Hacer Tekin de bekledikleri organın bir hafta gibi kısa bir sürede çıktığını ve dualarının kabul olduğunu söyledi.

"KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞINI ARTIRMALIYIZ"

Metin Tekin'in nakil süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Zeytunlu, "Bu nakil haberinin en güzel tarafı, Organ Bağışı Haftası'nda gerçekleşmesi oldu. 3 Kasım'da kadavradan gelen organla beraber Metin Bey'in bir şansı oluştu. Metin Bey'in hastalığı, günümüzde karaciğer naklinin en sık yapıldığı hastalıklardan biri olan karaciğer yağlanmasıydı. Karaciğer yağlanmasının en sık sebeplerinden biri alkol tüketimidir. Ancak bunun yanında beslenme alışkanlığındaki değişiklikler, özellikle diyabet gibi kronik hastalıkların yarattığı karaciğer yağlanması sonrasında da bu tip karaciğer yetmezlikleri ortaya çıkıyor. Denizli'deki gastroenteroloji hekimi, Metin Bey'e karaciğer nakli endikasyonu koyarak kendisini merkezimize yönlendirdi. Ülkemizde maalesef organ bağışı sayısı az olduğu için Metin Bey'e canlı vericisi olup olmadığını sorduk. Ailesinde uygun kimse yoktu ancak çok şanslı ki bir haftada kadavradan organ nakli çıktı. Naklin ardından bir haftalık yatıştan sonra da taburcu oldu. Kadavradan organ bağışının önemini her zaman söylüyoruz ancak ne yazık ki bu oranı artıramıyoruz. Kadavradan organ bağışı oranını artırmamız lazım. Çünkü organ bekleyen insanlarımızın sayısı fazla" diye konuştu.