Görsel terapi: Stresli olduğunuzda neden bazı resimler huzur vererek rahatlamayı sağlar?

Ayrıca, Avrupa Önleyici Kardiyoloji dergisinde 2018’de yayınlanan araştırma, mavi ışığa maruz kalmanın kan basıncını önemli ölçüde düşürebileceğini gösteriyor. Stres altındayken kan basıncınız geçici olarak yükselebilir, ancak mavi ışık bu durumu hafifletebilir. Bu sebeple mavi renk rahatlatıcı etkiye sahiptir.

