Görsel terapi: Stresli olduğunuzda neden bazı resimler huzur vererek rahatlamayı sağlar?

Yani kaygı belirtileri yaşandığında, bu bölge aşırı aktif hale gelerek stres ve endişe yaratabiliyor. Doğa resimlerine bakmak ise bu bölgedeki aktiviteyi düşürerek kişinin stres ve endişe seviyelerini azaltabiliyor. Yani bu bilimsel bulgular, doğa manzaralarının neden rahatlatıcı etkisi olduğunu açıklıyor.