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        Haberler Bilgi Magazin Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

        Görümce filminin konusu nedir?

        Görümce filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. BKM Film imzası taşıyan komedi türünde kaleme alınan filmin başrollerini Gupse Özay ve Buğra Gülsoy paylaşmaktadır. Peki, Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Görümce filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:49
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        Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ekran başına! Görümce filmi 12 Temmuz Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmaktadır. Peki, Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...

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        GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir.

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        GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Gupse Özay: Yeliz

        Buğra Gülsoy: Ahmet

        Eda Ece

        Zeynep Kankonde

        Danilo Zanna

        Dilşah Demir

        İnci Pars

        Özlem Öçalmaz

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